Жертв лихорадки Эболы уже более 8 тысяч - ВОЗ

По данным ВОЗ на 5 января, число зараженных вирусом Эбола в трех странах составляет 20 тысячи 656 человек. В Сьерра-Леоне за последние три дня зафиксирован пик смертности от лихорадки, в течение которых в стране скончались 88 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер, которое цитирует Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Читайте такжеНемецкие ученые назвали первую жертву лихорадки Эбола

Геморрагическая лихорадка Эбола — смертельная болезнь, которая может распространяться через прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного человека, а также в результате контактов с предметами зараженного человека.

Специфического лечения лихорадки Эбола или эффективной вакцины против нее нет, но после вспышки болезни в начале года о разработке перспективных препаратов против нее сообщали производители в США, Японии и Канаде. ВОЗ признала этичным использовать для лечения болезни экспериментальные лекарства.