Ученые из США разработали антибиотик нового поколения

Исследователи из Северо-Восточного университета США в Бостоне разработали технику выращивания бактерий в почве в лабораторных условиях. Опубликованное в журнале Nature исследование привело к открытию 25 новых антибиотиков, один из которых - теиксобактин - показал свою эффективность в лечении мышей от инфекций, устойчивых к лекарствам, передает Би-би-си.

Предполагается, что если тесты на людях пройдут успешно, новый препарат может стать первым антибиотиком нового класса за почти 30 лет.