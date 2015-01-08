Ученые из США разработали антибиотик нового поколения
11:10, 08 января 2015Зарубежные новости
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Ученые из США утверждают, что нашли новый способ создания антибиотиков, который сможет помочь в борьбе с растущим числом инфекций, устойчивых к препаратам
www.dsnews.ua
Исследователи из Северо-Восточного университета США в Бостоне разработали технику выращивания бактерий в почве в лабораторных условиях. Опубликованное в журнале Nature исследование привело к открытию 25 новых антибиотиков, один из которых - теиксобактин - показал свою эффективность в лечении мышей от инфекций, устойчивых к лекарствам, передает Би-би-си.
Предполагается, что если тесты на людях пройдут успешно, новый препарат может стать первым антибиотиком нового класса за почти 30 лет.
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