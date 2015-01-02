Плод, который снижает аппетит

Стало известно, какой плод снижает аппетит. Всего несколько ломтиков авокадо во время завтрака или обеда сокращают желание поесть в течение следующих трех часов. На 40 процентов! Результаты исследования об этом были опубликованы в журнале Nutrition, пишет svit24.net.

В эксперименте, которое провели ученые Университета Лома Линда в США, приняли участие взрослые с избыточным весом - всех их разделили на несколько групп. Одни ели на завтрак блюда без авокадо, другие – с ним.

После медики с помощью специальных датчиков следили за аппетитом участников эксперимента. У тех, порция которых была добавлена половинка плода свежего авокадо, желание перекусить в течение следующих трех часов было ниже на 40%, а в течение пяти часов - на 28%.

Добровольцы также чувствовали себя на более сытыми во второй половине дня после завтрака с авокадо.

Ученые пришли к выводу, что после потребления продукта повышается уровень сахара в крови, что и помогает дольше чувствовать себя сытым.