Как правильно есть жирные продукты, чтобы не набрать вес

Медики сказали, как правильно есть жирные продукты, чтобы похудеть. Известно, что при переедании жирной пищи масса тела может быстро увеличиваться. Однако далеко не все жиры наносят вред фигуре, подчеркивают специалисты, пишет infosmi.net.

К примеру, авокадо содержит в себе жирные кислоты, которые способствуют похудению. Кроме того, в авокадо содержится ряд полезнейших питательных веществ, что в совокупности делает его превосходным продуктом для поддержания гормонального баланса и контроля над жиром. Особенно полезен авокадо тем, кто активно тренируется – его употребление в этом случае помогает нарастить мышцы.

Другой важный жирный продукт - оливковое масло - способствует ускорению обмена веществ и уменьшению чувства голода. Для того, чтобы организм начал интенсивнее расщеплять жиры и выводить вредные вещества, можно просто выпивать чайную ложку оливкового масла (в сутки) или же съедать десять консервированных оливок.

Также диетологи рекомендуют включать в свой дневной рацион орехи. Ненасыщенные жиры, которые в них содержатся, способствуют профилактике сердечной недостаточности, инсультов и инфарктов, успешно борются с «плохим» холестерином, подавляют чувство голода. По словам специалистов, орехи можно использовать во время готовки, добавляя их в каши, йогурты, тушеные овощи, блюда из курицы, супы, салаты и т.д.

Кроме того, очень полезно употреблять в пищу льняное масло – этот жирный продукт не позволяет организму делать запасы, так как в силу своего уникального состава расщепляет жир на обычную воду и глицерин, которые просто выводятся вон. К тому же нерафинированное льняное масло является антиканцерогеном. Его диетологи советуют добавлять в салаты или пить так же, как оливковое масло.

В списке полезных для фигуры жирных продуктов находится и семга. Почти половину этого продукта составляет белок, а еще в ней содержатся жирные кислоты Омега-3, которые оказывают на организм действие, приводящее к снижению веса. Для тех, кто придерживается низкоуглеводной или белковой диеты, семга просто незаменима, считают медики. Помимо белка и жирных кислот, в ее состав также входят минералы и витамины.