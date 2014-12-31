Удалось узнать, где живут генетически идеальные люди. Согласно результатам исследования биолога Лайора Пэчтера из Калифорнийского университета в Беркли, идеальными с точки зрения генетики людьми являются пуэрториканцы. По мнению ученого, обусловлено это наследием испанцев, африканцев и представителей группы народов таино. Сами жители карибского острова встретили эту новость с юмором, пишет direct-press.ru.

В ходе работы биолог пришел к заключению, что метисы, составляющие население Пуэрто-Рико, в силу смешения разнообразных рас больше других приближены к понятию "идеального человека". Пэчтер заверил, что идеальный человек должен обладать генетическим кодом HG00737. По словам ученого, такие люди уже существовали. Биолог напомнил, что пять уроженок страны становились обладательницами титула "Мисс Вселенная". По этому показателю Пуэрто-Рико уступает только США и Венесуэле. В соответствии с данным тезисом представителями "пуэрториканского совершенства" можно назвать Дженнифер Лопес и Рики Мартина.

Разумеется, исследование Пэчтера основывается на серьезной научной информации. Путем проведения математического анализа ученый выяснил, что предполагаемый "идеальный человек" должен был обладать всеми здоровыми генами различных расовых групп. По этому параметру таковым может быть названа пуэрториканская женщина,

Пэчтер напомнил, что различные группы населения, разбросанные по миру, имеют как "хорошие" гены, так и те, что обуславливают возникновение тех или иных заболеваний. Таким образом, тезис об идеальности пуэрториканцев не лишен смысла: пройдя путь смешения кровей, представители этой нации стали обладателями "хороших" генов различных расовых групп.