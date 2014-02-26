Английские ученые провели исследование на 585 женщин 30-75 лет из Великобритании, Испании и Китая. Специалистами неслучайно были выбраны жительницы именно этих стран - у женщин из разных этнических групп кожа стареет по-разному, пишет Здоровье.

Ученые оценивали внешний вид женщин, состояние их кожи и волос. В ходе исследования выяснилось, что курение, употребление алкоголя, пренебрежение солнцезащитными средствами, частые походы в солярий, неправильный рацион питания крайне негативно сказывались на внешнем виде женщин.

«Мы знаем, что за внешний вид человека, за соответствие состояния кожи и тела биологическому возрасту, на 50% отвечает генетика, - говорит доктор Эндрю Майерс, руководитель этого исследования. - Но мы были удивлены, когда в процессе тестов и наблюдения за добровольцами, выяснили, что состояние кожи женщин и их внешний вид на 33% зависит от образа жизни».

По признанию ученых, результаты исследования их ошеломили: женщины, которые придерживались принципов здорового образа жизни, выглядели гораздо моложе своего фактического возраста, примерно на 10 лет.