Названы продукты, которые помогают продлить молодость

Если Вы хотите сохранить молодость кожи на долгие годы и отсрочить проявления признаков старения, Вам необходимы не только косметологические процедуры и средства, а больше внимания к тому, что Вы едите. Практически ежедневно публикуются результаты исследований, согласно которым Вы можете выбирать продукты, которые помогут Вам продлить молодость. Для тех, кто не успевает следить за всеми новинками, мы подготовили список продуктов, которые связаны с улучшением здоровья и внешности, пишет estet-portal.com.

Гранат - кладезь витаминов

Но не стоит ограничиваться продуктами питания, следует также обратить внимание на то, что мы пьем. Согласно недавнему исследованию, гранаты замедляют окисление ДНК (если Вас удивляет данный термин, окисления по существу означает "износ"). Стакан гранатового сока в день поможет Вам получить необходимую дозу витаминов и антиоксидантов.

Зеленый чай поможет отсрочить старение

Зеленый чай также замедляет процесс старения. Этот напиток полон антиоксидантов, а питательные вещества, содержащиеся в нем, могут помочь уменьшить хроническое воспаление, которое играет важную роль в развитии диабета и других заболеваний.

Важность цвета

Отдавайте предпочтение овощам оранжевого цвета. Морковь, тыква, сладкий картофель подпадают под эту категорию неспроста. Альфа-каротин дают этим продуктам такой оттенок, а он является очень полезным для нашего организма.

Не забывайте и о фруктах оранжевого цвета. Содержащийся в их составе витамин С замедляет процесс старения.