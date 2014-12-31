Тягу к фастфуду вызывают позитивные эмоции

У многих людей нездоровая пища автоматически ассоциируется с положительными эмоциями. Именно эта тесная связь мешает преодолеть соблазн. Вероятно, подобная ассоциация - результат процесса эволюции и жизненного опыта. К такому выводу пришли ученые из Университета Флиндерс, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Исследователи показали 192 людям вредную еду. Затем участники должны были оценить по шкале от 1 до 7 свое желание съесть нездоровую пищу. После ученые попросили добровольцев связать фастфуд с позитивно или негативно окрашенными словами, чтобы оценить их отношение к такой еде.

В итоге исследователи измеряли, сколько вредных продуктов участники съедали в течение 10 минут. Чем негативнее была оценка фастфуда, тем меньше людям хотелось съесть нездоровую пищу, и тем меньше ее они употребляли. Ученые отмечают: вероятно, связь между вредной едой и эмоциями можно перестроить.