Женщины не способны подавлять чувство голода

Американские ученые провели эксперимент с участием 23 стройных женщин. Представительницам слабого пола поручили не принимать пищу в течение 17 часов. После выполнения первого условия перед ними поставили по тарелке с их любимыми блюдами и попросили подавлять в себе чувство голода, думая о чем-нибудь другом. При этом исследователи наблюдали за работой мозга женщин с помощью позитронно-эмиссионной томографии, пишет toneto.net.

Врачи выяснили, что у мужчин при борьбе с чувством голода области головного мозга, отвечающие за это чувство, становились менее активны, а у женщин не наблюдалось никаких изменений в мозговой деятельности. Участки мозга, которые отвечали за чувство аппетит, продолжали активно функционировать, несмотря на старания женщин подавить голод.