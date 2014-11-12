Странам, пострадавшим от лихорадки Эболы грозит голод - ООН

ООН заявляет, что более миллиона человек в Западной Африке нуждаются в продовольственной помощи для того, чтобы избежать голода, сообщает ВВСrussian.

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Отсутствие рабочей силы в сельском хозяйстве Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне выливается в недостаток таких важных для региона культур, как рис и кукуруза.

В ООН также предупреждают, что в охваченных заболеванием районах люди угрожают покинуть зону карантина, чтобы отправиться на поиски пищи.

Ранее в ООН заявили, что у них до сих пор нет необходимых ресурсов для борьбы со смертельным вирусом.