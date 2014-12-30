ВОЗ: число зараженных лихорадкой Эбола превысило 20 тыс. человек
10:38, 30 декабря 2014Зарубежные новости
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Отмечается, что 7842 человека погибли в результате заражения вирусом
Фото: REUTERS
Число зараженных лихорадкой Эбола в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее превысило 20 тыс. человек. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters, которое цитирует данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что 7842 человека погибли в результате заражения вирусом.
Большее число подтвержденных случаев зафиксировано в Сьерра-Леоне.
Ранее в понедельник, 29 декабря, в Либерии на границе со Сьерра-Леоне была зарегистрирована новая вспышка лихорадки. Сообщалось о десятках новых случаев заражения вирусом.
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