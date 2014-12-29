Количество жертв вируса Эбола достигло 7693 человек - ВОЗ
10:02, 29 декабря 2014Зарубежные новости
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Число жертв болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), достигло 7693 человек, 19695 заразились, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
Все отмеченные статистикой ВОЗ случаи заболевания относятся к трем странам - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.
Наиболее сложной остается ситуация в Либерии, где умерли 3384 человека. Однако в Сьерра-Леоне больше всего заразившихся - 9203. В Гвинее существенно меньше, чем в этих двух государствах, и заболевших, и умерших - соответственно 2630 и 1654 человек.
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По данным ВОЗ, с 24 декабря в этих трех западноафриканских странах число жертв БВВЭ увеличилось на 120 человек.
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