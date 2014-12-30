Воображаемые тренировки способны заменить поход в спортзал?

Новое исследование, проведенное в Университете Огайо, показало: мысли о физических упражнениях так же эффективны, как поход в тренажерный зал. Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 2 группы здоровых людей. Исследователи наложили гипс на запястья добровольцев. Участники одной из групп ежедневно в течение 11 минут должны были представлять сокращение мышц. Добровольцам из другой группы такой инструкции не давали, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Оказалось, связь между мозгом и телом крайне сильна. Через четыре недели участники, выполнявшие упражнения в голове, были вдвое сильнее, чем те, кто этого не делал. Кроме того, изменения произошли и в мозге добровольцев. Упражнения положительно повлияли на пути, проводящие нервно-мышечные импульсы.

Ученым уже давно известно, что головной мозг способен контролировать и координировать движения. Техника визуализации используется профессиональными спортсменами для тренировки. Тем не менее, в данном исследовании впервые было доказано, что подобные упражнения могут предотвратить атрофию мышц. Исследователи надеются: их выводы помогут пожилым людям и тем, кто проходит нейрореабилитацию.