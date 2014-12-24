В Китае врачей наказали за селфи с бессознательным пациентом в операционной

Руководство и персонал больницы в китайской провинции Шэньси получили дисциплинарные взыскания за селфи с бессознательным пациентом на операционном столе. Как пишет reporter-ua.com со ссылкой на Lenta.ru, троих руководителей клиники уволили, остальные попавшие на снимок сотрудники три месяца будут выплачивать штраф.

Инцидент произошел в госпитале Фэнчэн в августе 2014 года, но об этом стало известно только сейчас. Администрация больницы принесла официальные извинения. «Наши сотрудники не учли возможных негативных последствий своих действий. Мы сделаем выводы из ситуации», — заявили в клинике.

Сами медики говорят, что снимок был сделан на память. Это был последний день работы операционной перед ее закрытием и перепрофилированием.

Фотографии возмутили китайскую блогосферу. В соцсетях активно обсуждался недостаток врачебной этики, блогеры даже ввели особый хэштег surgery selfies («селфи-хирургия»), под которым собирались мнения о поступке медицинских сотрудников. «Они вообще непрофессионалы, лечат пациентов в шутку. Как они могут делать селфи, когда рядом лежит больной?» — негодовал один из пользователей.