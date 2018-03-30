Солдат АТО Макс-«Витамин» получил вторую жизнь благодаря новейшим технологиям в медицине

Война глазами солдата

32-летний Максим Борисюк родом из столицы. До АТО – повар-кондитер с 16-летним опытом. На передовой – стрелок-санитар, позывной «Витамин», боец 12-го батальона территориальной обороны Киева. Некоторое время исполнял обязанности начмеда взвода, в обслуживании которого было порядка 100 человек. В АТО в Луганскую область попал 15 июня.

- Воевать на «Богданах» против «ГРАДов» – это просто смешно! – Говорит Максим о войне. - Блиндажей не было, спали прямо в палатках. Медикаментов не было. Спасибо волонтёрам, помогают нам доставать медикаменты. Если бы обходились теми медикаментами, что выдавали – многие раненые бойцы просто бы не выжили. Волонтёры нам здорово помогают. Беспокоятся. Курируют всячески, в том числе занимаются доставкой наших раненых в больницы.

- Не трудно было переквалифицироваться из кондитера в санитара?

- У меня мама болела раком, потому я многому научился, ухаживая за ней. Да и интернет даёт огромные возможности для обучения оказанию медицинской помощи, было бы желание. За время в АТО оказал необходимую помощь 10-ти бойцам с тяжёлыми ранениями. Скольким оказывал медпомощь при лёгких ранениях, даже не считал. Ещё больше доводилось оказывать помощь при бытовых травмах и пищевых отравлениях – и бойцам, и мирному населению. В обязанности санитара входит наложение жгута при ранении и перевязка. Но приходилось делать намного большее.

Сам Максим получил несколько контузий. После предыдущей контузии проходил лечение на дневном стационаре. Ложиться в стационар отказался –не мог оставить своих ребят без медика:

- Если бы я тогда уехал на лечение, то и нашего тяжелораненого бойца Ваньку не вытянули бы, и других...

Под миномётным обстрелом

В тот роковой для Максима осенний день он вместе с боевыми товарищами ехали за тяжелораненым в Металлист под Луганском. Попали под миномётный обстрел. За триста метров до блок-поста миномёты начали «накрывать» всё жестче и жёстче. Пришлось выйти из машины и залезть в водосточную трубу под дорогой. Как только укрылись, с двух сторон трубы разорвались мины. Напарник Максима хотел уже вернуться назад. Но Максим настоял:

- Всем страшно! Но раненого оставлять нельзя!

Под миномётным обстрелом Максим Борисюк получил тяжёлое ранение и контузию. В таком состоянии – состоянии контузии и ранения Макс сделал перевязку тяжелораненому, к которому ехали. Правда, ампулу обезбаливающего он уже не смог разломить – ужасно тряслись руки. Нужный укол сделал уже другой боец. И жизнь 300-того, к которому достались с такими трудностями, была спасена (потом его оттуда вывезли, ему была сделана успешная операция).

- На адреналине я тогда не понимал своего истинного состояния, - вспоминает Максим.

Только когда оказал медицинскую помощь тяжелораненому товарищу, Максим чётко почувствовал последствия своего ранения. Страшно болела шея. Кружилась голова. Он «глотал» слова, терял дар речи, у него тряслись руки, двоилось в глазах. Становилось легче, только когда ложился на землю…

Любимчик Судьбы

У Судьбы к Максиму особое отношение. Любит она его! Действительно, история этого парня – это целое сплетение благоприятных стечений обстоятельств, волей которых он сегодня с нами.

Сначала раненого Максима доставили в больницу Счастья. Потом его путь пролёг из госпиталя в госпиталь, пока он не оказался в Главном военном клиническом госпитале в Киеве. Тут ему провели полное медицинское обследование, и в конце-концов точно установили суть проблемы. Больному была необходима высокоспециализированная помощь, потому главный нейрохирург Минобороны Украины профессор Александр Данчин направил Максима Борисюка в государственное учреждение «Научно-практический центр эндоваскулярной нейрорентгенохирургии НАМН Украины». В Центре его срочно положили на операцию.

Таким образом, Максу повезло несколько раз. В том, что остался жив. В том, что попал в военный госпиталь, где ему установили точный диагноз. В том, что был по адресу направлен в учреждение, в котором проводят такие сверхсложные операции на сосудах.

Прооперировали артерию шеи через …дырочку в ноге

Но больше всего о счастливых случайностях в борьбе за жизнь Максима Борисюка знает, конечно же, врач, который непосредственно его оперировал, - доктор медицинских наук Дмитрий Щеглов, завотделом НПЦ эндоваскулярной нейрорентгенохирургии НАМН Украины:

- Ранение, которое получил Максим, в принципе не совместимо с жизнью, - говорит врач. - В результате взрыва мины у бойца в шейном отделе сместился позвоночник, который разорвал позвоночную артерию, кровоснабжающую головной мозг. В подавляющем большинстве случаев при такой травме люди сразу же погибают. Но Максим чудом остался жив. В результате разрыва артерии у него образовалось «спасительное» артерио-венозное соустье. За всю историю моей работы я вижу 3-го такого пациента. Редкий диагноз! Редкое повреждение! Очень редкая сосудистая патология! Хорошо, что Максима направили по назначению. Иначе с ним могло бы произойти всё что угодно…

В ходе операции Максу не делали разрезов в области шеи, не устанавливали какие-то страшные конструкции. Современные технологии внутрисосудистой медицины (нейрорентгенохирургии) позволяют сделать такую операцию …через маленькое отверстие в ноге диаметром 2 мм. Суть оперативного вмешательства заключалась в закрытии образовавшегося артерио-венозного свища. Для этого использовались специальные современные спирали «с памятью» и специальный клей.

Технически это очень сложная операция. Дорогостоящая – порядка 200 тыс. грн. Но она была выполнена солдату АТО за государственные бюджетные средства.

Операцию парень перенёс хорошо. Через 2 часа после операции Макс проснулся. А через 5 часов уже мог ходить. Мы общались с Максимом уже через день после операции. Он говорил, что чувствует себя намного лучше. Общался бойко, браво! Как будто и не было тяжёлого ранения и сложной операции.

- Теперь жизни бойца уже ничто не угрожает. Как по мне, Максим – героический человек, говорит Дмитрий Щеглов. - У него есть чёткая гражданская позиция. И даже после операции он хочет вернуться на Восток! Таких людей нужно всячески поддерживать.

Жизнь Максу спасли. И что ещё очень важно – сохранили её полноценность. Конечно, по мнению врачей, после операции парню необходимо пройти медицинскую реабилитацию. Хорошо поехать отдохнуть в санатории. Ещё потребуется некоторое время, чтобы организм Макса приспособился к новому кровоснабжению головного мозга, так как разорвавшейся артерии уже не существует, и кровь, которая шла по ней в головной мозг, теперь поступает по другому сосуду.

- Какие ощущения после всего, что с тобой произошло? – спрашиваю Максима напоследок.

- Живой! Радуюсь жизни. А то! – улыбается. – Мы ещё всё равно повоюем!

Наталия Вишневская