Число больных Эболой в Западной Африке за сутки выросло на 100 человек - ВОЗ
10:00, 24 декабря 2014Зарубежные новости
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Согласно опубликованной статистике, жертвами вируса в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне стали 7565 человек, заражен 19431 человек
Вирус Эбола под микроскопом / © Flickr/ NIAID
Количество заразившихся смертельным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в трех наиболее уязвимых странах за сутки выросло почти на 100 человек, в основном, за счет пострадавших в Сьерра-Леоне, следует из опубликованных Всемирной организацией здравоохранения во вторник данных. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Согласно опубликованной статистике, жертвами вируса в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне стали 7565 человек, заражен 19431 человек. Данные приводятся по состоянию на 21 декабря.
Ранее ВОЗ сообщала о 7518 погибших и 19340 зараженных в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне по состоянию на 20 декабря.
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