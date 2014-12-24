Число больных Эболой в Западной Африке за сутки выросло на 100 человек - ВОЗ

Количество заразившихся смертельным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в трех наиболее уязвимых странах за сутки выросло почти на 100 человек, в основном, за счет пострадавших в Сьерра-Леоне, следует из опубликованных Всемирной организацией здравоохранения во вторник данных. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Согласно опубликованной статистике, жертвами вируса в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне стали 7565 человек, заражен 19431 человек. Данные приводятся по состоянию на 21 декабря.

Ранее ВОЗ сообщала о 7518 погибших и 19340 зараженных в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне по состоянию на 20 декабря.