Как научиться контролировать свой рацион

Некоторым легко отказываться от вкусной и вредной пищи, некоторые вообще не могут сидеть на диете. И, кажется, ученые поняли, в чем секрет самоконтроля. По мнению Николетт Салливан из Калифорнийского технологического института, все дело в скорости работы мозга - в том, как быстро он оценивает возможный вред от продукта.

Эксперт пыталась понять, в какой момент уже известный вкус еды начинал встраиваться в процесс принятия решений, и в какой момент здесь подключался фактор полезности. Было собрано 28 добровольцев. Им запрещалось есть в течение 4 часов. Нужно было оценить 160 продуктов по шкале от -2 до +2. Оценка производилась на основе показателей пользы, вкуса и того, насколько человеку хотелось бы съесть этот продукт в самом конце исследования.

Потом ученые составили пары продуктов, попросив участников выбрать один из двух. Здесь уже оценивалась скорость, с которой делался выбор. В целом данные о вкусе влияли на выбор, происходивший на 195 миллисекунд раньше, чем информация о пользе. А 32% добровольцев, делая выбор, вообще не учитывали информацию о пользе.

В конечном счете, добровольцев разбили на две группы. В первую входили выбравшие здоровые продукты (хорошо себя контролировали), во вторую - выбиравшие вкусную и вредную пищу (проблемы с самоконтролем), пишет meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. Оказалось, первая группа учитывала информацию о пользе на 323 миллисекунды раньше, чем вторая группа. То есть высокая скорость гарантировала в определенном роде выбор в пользу здоровой пищи.