Здоровая диета не исправит вреда, причиненного фаст-фудом

Давно известно: функции иммунной системы напрямую зависят от образа жизни и питания. Ученые исследовали две группы мышей, предрасположенных к повышению уровня холестерина и развитию атеросклероза. Первую группу грызунов кормили продуктами с высоким содержанием жиров и холестерина, а вторую - здоровой пищей. Через долгое время исследователи пересадили мышам с похожим генетическим фоном костный мозг грызунов, питавшихся вредной едой. Мыши, которым пересадили костный мозг, продолжили есть здоровую пищу в течение нескольких месяцев, а затем ученые их осмотрели, пишет meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

У мышей, получивших костный мозг от грызунов, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров, изменился процесс метилирования ДНК (модификации молекулы ДНК, не затрагивающей ее строения). Кроме того, у них ослабла иммунная система и возник атеросклероз. Даже после успешного лечения атеросклероза, снижения уровня холестерина в крови и изменения питания, последствия нездорового образа жизни по-прежнему негативно сказывались на функциях иммунной системы. Во многом это обусловлено тем, что вредные привычки меняют процесс экспрессии генов.

Открытие исследователей предлагает новый подход к лечению и профилактике аутоиммунных заболеваний. Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы узнать, как долго сохраняется такой эффект, и какие препараты помогут от него избавиться.