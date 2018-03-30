Занятия йогой укрепят здоровье

Этот вывод был сделан медиками на основе обработки результатов 37 исследований, в которых принимали участие почти три тысячи человек. Они свидетельствуют, что занятия йогой снижают риски сердечных заболеваний, такие как высокое кровяное давление или уровень холестерина.

Занятия йогой не входят в рекомендованный врачами перечень минимальной физической активности, которая нам необходима каждую неделю.

Тем не менее, как считают эксперты, йога может быть полезной.

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Йога – это древняя система упражнений, направленная на укрепление силы, гибкости и улучшение дыхания, которые способствуют физическому и душевному здоровью.Существует множество видов йоги - от хатха-йоги для новичков до аштанга виньяса йоги для людей, физически более развитых.

Но большинство этих видов не представляют собой интенсивную физическую нагрузку, эквивалентную 150 минутам аэробных нагрузок умеренной интенсивности, которые британский минздрав рекомендует в качестве еженедельного минимума.

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Йога считается системой упражнений, способствующей укреплению мышц. Те же рекомендации минздрава говорят, что таким видом упражнений необходимо заниматься минимум два раза в неделю.

Профессор Мириам Хунинк из медицинского центра университета имени Эразма Роттердамского решила проверить, оказывает ли какое-нибудь влияние йога на здоровье сердечно-сосудистой системы.

По сравнению с другими упражнениями у йоги есть заметное преимущество. Как сообщает рассказавший об этих исследованиях Европейский журнал превентивной кардиологии, замечено, что йога снижает риск ожирения, повышенного давления и высокого уровня холестерина.

Вместе с тем, для поддержания здоровой сердечной деятельности йога оказалась не хуже и не лучше, чем другие виды упражнений, такие как бег трусцой или активная ходьба.

"Эти результаты говорят о том, что потенциально йога очень полезна, ей можно заниматься для снижения риска сердечных заболеваний", - говорит профессор Хунинк.

Не совсем понятно, почему йога приносит пользу, но эксперты считают, что причина в ее успокаивающем эффекте. Известно, что болезни сердца и повышенное давление связаны со стрессом.

"Пользу, возможно, приносят мышечная нагрузка и работа с дыханием. Это может стимулировать приток кислорода в организм, что снижает кровяное давление", - говорит старшая медсестра Британского кардиологического фонда Морин Тэлбот.

Однако, по ее мнению, необходимы более широкие исследования, чтобы лучше понять влияние йоги на организм. При этом, как отмерила Морин Тэлбот, польза йоги для душевного здоровья хорошо известна и подтверждена.

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