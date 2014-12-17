Йога укрепляет сердце и сосуды

Если человек хочет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но не может делать интенсивные физические упражнения, ему следует заняться йогой. Исследователи из Университета Эразма в Роттердаме оценили данные 37 исследований, в которых приняли участие почти 3000 человек. Они выяснили: йога снижает кровяное давление и уровень холестерина, сообщает meddaily.ru со ссылкой на BBC.

Йога - древняя форма упражнений, связанных с концентрацией, гибкостью и дыханием. Существует много видов йоги, например, тантрическая, Хатха и Аштанга. Однако йога не может заменить 150 минут аэробных нагрузок умеренной интенсивности, необходимых для здоровья сердца. Она больше похожа на силовые упражнения, которые рекомендуется делать, как минимум, два раза в неделю.

Исследование показало: йога имеет значительные преимущества по сравнению с отсутствием физических упражнений. Она снижает риск ожирения, кровяное давление и холестерин. Положительное влияние йоги на состояние сердечно-сосудистой системы сравнимо с эффектом от быстрой ходьбы или бега трусцой.

Пока не ясно, почему йога полезна для сердца. Эксперты связывают это с тем, что она успокаивает и снижает уровень стресса, повышающего риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, дыхательные упражнения способствуют поступлению большего количества кислорода в организм. Это может приводить к снижению артериального давления.