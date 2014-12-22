Отцы преображаются после рождения ребенка

Врачи рассказали о преображении отцов после рождения ребенка. После рождения детей у их молодых отцов происходит изменения в работе мозга, как выяснили ученые из Йельского университета в США, пишет svit24.net.

Они установили, что у мужчин появляются дополнительные объемы серого вещества в тех областях мозга, которые связаны с эмоциональными потребностями и многозадачностью.

Оказалось, после рождения ребенка изменяется мозг не только женщины, но и мужчины. Причем эти изменения практически одинаковы, как выяснили американские ученые. Новое исследование показало, что мужчины воспринимают родительские обязанности также ответственно, как и женщины, по крайней мере, на уровне нейрофизиологии.

У отцов возникают дополнительные объемы серого вещества в мозге, что помогает им укрепить эмоциональную привязанность к малышу. А вот способности представителей сильного пола принимать ответственные и взвешенные решения, к сожалению, после появления на свет наследника значительно ослабевают. Исследования показывают, что мужчины, которые присматривают за своими малышами, справляются с этой ролью также ответственно, как и женщин.

Единственное значительное отличие - меньшая активность тех областей мужского мозга, которые связаны с принятием решений и памятью. Как считают авторы исследования, их открытие может помочь установить, какие именно области мозга являются важными для налаживания ранних эмоциональных связей между отцами и маленькими детьми, которые оказывают очень длительное позитивное воздействие на малышей.

Это исследование, опубликованное журналом Social Neuroscience, является первым в своем роде, которое изучало физические изменения в мозге отцов в течение нескольких месяцев после рождения ребенка.