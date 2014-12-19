Назначен Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка

Николая Кулебу назначили Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 18 декабря с.г. назначил Николая Кулебу Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка. Об этом сообщает сайт главы государства. До этого назначения Кулеба занимал должность начальника начальника Службы по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета.

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