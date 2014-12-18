Объятия спасут от простудных заболеваний

Согласно результатам исследования ученых из Университета Карнеги-Меллона (Carnegie Mellon University), США, объятия как форма социальной поддержки могут защитить от развитияинфекционных заболеваний. Такая информация опубликована в журнале «Psychological Science», сообщает apteka.ua.

В данном исследовании приняли участие 404 добровольца. В ходе анкетирования ученые оценили уровень моральной поддержки участников, частоту возникновения межличностных конфликтов, а также насколько часто они обнимались с кем-либо. Затем добровольцев намеренно подвергли воздействию инфекционных агентов с целью развития у них простудного заболевания и поместили их в карантин, чтобы оценить частоту возникновения и тяжесть течения инфекционного процесса и симптомов заболевания.

Результаты показали, что воспринимае­мая социальная поддержка способствует снижению повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям, которая возникает на фоне стресса. Объятия были ответственны за 1/3 данного защитного эффекта социальной поддержки. Среди инфицированных участников более высокий уровень социальной поддержки и более частые объятия способствовали снижению выраженности симптомов инфекционного заболевания, при этом не важно, возникали ли у них конфликтные ситуации с другими людьми или нет.

По словам ученых, лица, у которых постоянно возникают конфликты с другими людьми, оказываются менее способными бороться с простудными заболеваниями. В свою очередь, индивиды с высоким уровнем социальной поддержки частично защищены от воздействия стресса, а также депрессии и тревожности. Данное исследование позволило определить, является ли восприятие социальной поддержки эффективным инструментом для защиты от стресс-индуцированной восприимчивости к инфекционным заболеваниям, а также могут ли объятия, как форма проявления такой поддержки, частично защитить человека от развития инфекционной патологии. Результаты показали, что повышение частоты объятий может стать средством для снижения вредных последствий стресса и повысить сопротивляемость организма к инфекционным агентам.