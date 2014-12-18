Пицца способна вызывать гипертонию

Пицца, многочисленные рецепты которой много лет назад придумали назад бережливые хозяйки из Италии, удачно сочетает в себе высокие вкусовые и питательные свойства. Однако та пицца, которая продается в готовом виде, часто содержит очень много соли.

Сотрудники британской общественной организации CASH (Consensus Action on Salt and Health), которая борется за снижение количества соли в готовых продуктах питания, предупреждают потребителей о том, что пицца, которая подается посетителям в пиццериях Соединенного Королевства и продается в супермаркетах в замороженном виде, нередко содержит повышенное количество поваренной соли, пишет Здоровье Украины.

Авторы исследования приобрели 802 пиццы «на вынос» в разных ресторанах, пиццериях и супермаркетах страны. Анализ показал что 586 (73%) этих вкусных изделий из теста с начинкой содержали более 6 г соли, то есть максимально допустимой суточной дозы хлорида натрия.

Повторение эксперимента, во время которого были приобретены и исследованы на содержание соли еще 1 267 пицц, показало, что превышение максимальной дозы «белой смерти» было в 612 (48%) изделий.

«Большинство из нас не задумываются над тем, сколько соли мы потребляем каждый день с продуктами питания, что подвергает наше здоровье серьезной опасности. Как можно вести здоровый образ жизни, если у большинства британцев 75% суточного потребления соли происходит за счет готовых продуктов питания?» – отмечает руководитель этого исследования профессор Соня Помбо (Sonia Pombo).

Повышенное потребление соли считается главным фактором риска появления артериальной гипертензии, повышенного давления крови, которая значительно увеличивает опасность развития инфарктов и инсультов.