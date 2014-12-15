Рацион, богатый солью, может вызывать головные боли

С таким выводом выступили сотрудники Валлийского центра превентивных, эпидемиологических и клинических исследований, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Оказывается, продукты с большим содержанием соли (8 граммов в день) приводили к тому, что у людей почти на треть чаще возникали головные боли по сравнению с потреблением примерно 4 граммов соли в день.

Причем, разница оставалась, даже когда люди сидели на диете, снижающей давление. А известно, что соль также повышает кровяное давление. В целом эксперты призывают сократить потребление соли. Для некоторых людей этого будет достаточно, чтобы избавиться от приступов головной боли.

Также недавнее исследование показало: соль напрямую влияет на почки. Если в среднем человек потребляет 4,7 грамма соли в день, то это повысит риск повреждений почек. Иногда повреждения столь серьезны, что требуется проведения диализа. К счастью, среднестатистический показатель потребления соли - примерно 2 грамма в день.