Йога помогает справиться с социофобией

Новое исследование ученых из Королевского университета показало: йога и другие расслабляющие упражнения полезны людям с социальным тревожным расстройством. Релаксация в корне меняет мировосприятие таких людей. Окружающая среда кажется им менее угрожающей, и они начинают видеть ее в положительном свете. Для тех, кто страдает аффективными и тревожными расстройствами, это важный прорыв, передает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Участники исследования смотрели на экраны, на которых при помощи точек, отмечавших основные суставы, был изображен человек. Такая фигура неоднозначна, и наблюдатель мог подумать, что человек стоит либо к нему лицом, либо отвернувшись. Ученые заметили, что людям с социофобией чаще казалось, будто фигура движется им навстречу.

Исследователи выяснили: участники, которые использовали техники мышечной релаксации, реже думали, что изображение обращено к ним. Открытие крайне важно, потому что тревожных людей часто пугает окружающая среда, а с помощью этих техник они смогут контролировать свое беспокойство.

Ранее проведенные исследования показали, что всего три занятия йогой в неделю могут помочь человеку бороться с депрессией. У тех, кто занимался йогой, был отмечен более высокий уровень аминокислоты ГАМК, необходимой для нормальной работы мозга и центральной нервной системы. Низкий уровень ГАМК обычно является показателем депрессии.