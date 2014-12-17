Люди с чувством собственной "молодости" живут дольше

Пожилые люди, которые чувствуют себя моложе своего фактического возраста, живут дольше, по сравнению со своими более пессимистично настроенными сверстниками, пишет JAMA Internal Medicine.

C начала 2004 года по март 2013-го пациентов спрашивали, человеком какого возраста они себя ощущают. Все случаи смертей за данный период были записаны и изучены. Пожилых людей разделили на 3 группы: 1) тех, кто приписывал дополнительные годы к своему фактическому возрасту, 2) тех, кто был согласен со своим возрастом и 3) тех, кто чувствовал себя несколько моложе фактического возраста. Показатели использовались для подтверждения взаимосвязи между самовнушаемым возрастом и смертностью.

Читайте такжеЖенщины, рожающие поздно, живут дольше

В ходе исследования были собраны данные 6489 мужчин и женщин возрастом 52 года и старше. Средний фактический возраст пациентов составлял 65,8 лет, средний внушаемый возраст – 56,8 лет. Большинство опрошенных людей чувствовали себя младше на 3 года и более четверти пациентов были согласны со своим реальным возрастом, около 5% чувствовали себя старше. В последующие годы были получены следующие результаты смертности среди опрошенных пациентов: 14,3% среди чувствовавших себя младше, 18,5% среди согласных со своим возрастом и 24,6% среди "пессимистичных" респондентов.

"Самовнушенный возраст может оказывать влияние на организм. Люди, считающие себя более старыми, чем они есть на самом деле, должны укреплять свое здоровье позитивным поведением и мышлением", – пришли к выводу авторы эксперимента.

Читайте такжеГормоны - факторы роста напрямую влияют на продолжительность жизни человека

Исследование было проведено с учетом таких факторов, как болезни и инвалидность. Была отмечена сильная связь между внушаемым старшим возрастом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подобной связи с показателем смертности от онкологии выявлено не было.

Подобное исследование в этом году проводилось в США. Были опрошены люди средним возрастом 100 лет. Подавляющее большинство американских долгожителей сказали, что чувствуют себя на 20 лет моложе. Кроме того, выяснилось, что 53% живут самостоятельно, причем в собственных домах, а не в учреждениях для престарелых. Они также не пользуются услугами социальных работников, приходящих медсестер и сиделок. Опрошенные американцы старше 100 лет не чувствовали тоски или депрессии и называли главным рецептом долгожительства хорошее психологическое настроение, близкие отношения с семьей и правильное питание.

Новости Израиля