Черты характера влияют на здоровье

Оказалось, что между чертами личности и здоровьем есть связь. Исследователи обнаружили новые доказательства того, что некоторые черты нашей личности сказываются на здоровье, пишет direct-press.ru. Команда психологов из Университета Ноттингема и Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе изучила взаимосвязь между определёнными чертами личности и экспрессией генов. В исследовании использовались чувствительные микрочипы. С помощью них учёные изучили соотношение между пятью основными психологическими чертами и двумя группами генов у белых кровяных клеток (лейкоцитов). Первая группа генов связана с развитием воспаления, вторая — с формированием противовирусного ответа и антителами.

Около 120 добровольцев ответили на вопросы пятифакторного опросника личности, разработанного психологами Р. МакКрае и П. Коста. Учёные оценили людей по пяти основным аспектам личности (нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, доброжелательность в общении, добросовестность).

Образцы крови участников были собраны для анализа экспрессии генов. Кроме того. исследователи оценили вредные привычки и образ жизни добровольцев, сообщает PreventDisease.

Добросовестность

Добросовестные люди трудолюбивы, надёжны, послушны и способны контролировать свои эмоциональные всплески. Они любят всё планировать и стремятся к достижению своих целей. Исследователи обнаружили, что добросовестность может защитить от развития некоторых хронических заболеваний.

Согласно результатам исследования, каждый балл по шкале добросовестности уменьшает гипотетические шансы на развитие инсульта на 37%, на развитие гипертонии — на 27%, артрита — на 23%, и сахарного диабета — на 20%. Учёные предполагают, что добросовестность способствует здоровому образу жизни и правильному питанию, что чрезвычайно важно для профилактики многих хронических заболеваний.

Открытость опыту

Открытые люди любопытны, имеют творческие наклонности, широкий круг интересов и активно следуют новым идеям. Каждый дополнительный балл по шкале открытости способствовал снижению рисков развития инсульта на 31%, болезней сердца — на 17%, гипертонии — на 29% и артрита — на 21%. Учёные считают, что открытость помогает человеку быть менее подверженным стрессу и получать достаточно необходимой информации.

Экстраверсия

Экстраверты являются позитивными, напористыми, разговорчивыми и социально активными людьми. Они часто бывают душой компании и наслаждаются общественной деятельностью. Исследователи обнаружили, что увеличение на один балл по шкале экстраверсии снижает риски развития гипертонии на 26%. Больше никаких позитивных изменений не было связано с экстраверсией.

Доброжелательность

Доброжелательные люди хорошо ладят со всеми. Они, как правило, более внимательны, добры, не жадные, активно помогают другим и вызывают доверие. Они готовы идти на компромисс. Каждый балл по шкале доброжелательности снижал шансы на развитие артрита на 21%. Учёные считают, что тесные социальные связи могут быть связаны с крепким здоровьем, что было доказано в более ранних исследованиях.

Нейротизм

Невротичные люди чрезмерно чувствительны и эмоциональны. Они часто испытывают гнев, беспокойство или депрессию. Невротики, которые постоянно испытывают беспокойство, имеют больше шансов на развитие заболеваний. Каждый балл по шкале нейротизма связан с увеличением риска развития болезней сердца на 24%, заболевания лёгких — на 29%, гипертонии — на 37%, и артрита — на 25%.

Если вы задумываетесь о том, чтобы изменить себя к лучшему, используйте данные нового исследования. Развивайте себя и будьте здоровы.