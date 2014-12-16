Характер человека влияет на его иммунитет

09:50, 16 декабря 2014
Зарубежные новости
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Добровольцы заполнили личностные опросники, предназначенные для оценки выраженности пяти основных черт личности - экстраверсии, невтротизма, открытости, уступчивости и добросовестности

Фото: pravotnosheniya.info

Психологи из Университета Ноттингема и Университета Калифорнии изучали взаимосвязь между определенными личностными чертами и экспрессией генов, контролирующих иммунную систему. В исследовании принял участие 121 здоровый человек, 86 женщин и 35 мужчин в возрасте от 18 до 59 лет. Средний возраст участников составил 24 года, а средний Индекс Массы Тела (ИМТ) - 23, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Добровольцы заполнили личностные опросники, предназначенные для оценки выраженности пяти основных черт личности - экстраверсии, невтротизма, открытости, уступчивости и добросовестности. Исследователи собрали образцы крови участников для анализа экспрессии генов. Они учли такие факторы, как курение, потребление алкоголя и физическая активность.

Для анализа отношения между пятью основными чертами человеческой личности и двумя группами генов, отвечающих за работу лейкоцитов (клеток крови, защищающих организм от болезней), использовались высокочувствительные технологии. Оказалось, экстраверсия тесно связана с повышенной экспрессией провоспалительных генов, а добросовестность - с пониженной экспрессией провоспалительных генов.

Другими словами, иммунная система людей, которые, вероятно, подвержены большему числу инфекций из-за их общительности (то есть, экстравертов), успешнее борется с заболеваниями. А вот иммунитет тех, кто менее подвержен инфекциям из-за осторожности (добросовестности), реагирует на заболевания хуже. Открытость также коррелировала со сниженной экспрессией провоспалительных генов, а невротизм и уступчивость не были связаны с экспрессией данных генов.

Исследователи не обнаружили доказательств известной теории о том, что склонность к негативным переживаниям ухудшает состояние здоровья. Также ученые пока не совсем уверены, влияет ли характер на экспрессию генов или наоборот. Для того, чтобы это выяснить, необходимы дальнейшие исследования.

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