Успех диеты зависит от завтрака

В эксперименте, который длился 12 недель, участвовали 93 женщины, желающие похудеть. Они придерживались низкокалорийной диеты. Одна группа получала основную часть суточной калорийности рациона на завтрак, а вторая – на ужин. Оказалось, что участницам из первой группы удалось сбросить в 2 раза больше лишнего веса, чем участницам из второй (8 кг против 4 кг), пишет toneto.net.

Эксперимент продемонстрировал, что метаболизм зависит от циркадных ритмов. Это значит, что время приема пищи влияет на процесс ее переваривания, комментирует профессор Даниэла Якубовиц из Университета Тель-Авива. Полноценный завтрак помогает контролировать показатели инсулина, сахара, холестерина и гормона аппетита грелина в течение дня.