Худеем к Новому году: 12 кг за 12 дней

Скоро Новый год, а значит, представительницы прекрасного пола открывают сезон работы над собой, чтобы привести себя в порядок до наступления праздников, пишет healthinfo.ua.

В первую очередь, это касается фигуры. Многие во время холодов набирают лишние килограммы, которые уж совсем не хочется подчеркивать платьем, купленным специально для новогодней вечеринки. Но существует небольшая проблема – до Нового года осталась меньше месяца, а за такое время не так уж и просто успеть привести фигуру в полный порядок.

Для тех, кто озадачен данным вопросом, подойдет диета, которая длится 12 дней. За это короткое время можно потерять от 8 до 15 килограмм. Однако эта диета достаточно жесткая и если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, то вам она противопоказана. Кроме того, даже если вы абсолютно здоровы, все равно сто раз подумайте, сможете ли вы выдержать такую систему питания. Особенно это касается тех, у которых напряженная нервная работа – данная диета отнимает, а не прибавляет, силы и, естественно, будет в течение определенного времени немного тормозить вашу умственную деятельность.

Если же вы не боитесь таких побочных эффектов, то вперед! Хотя все мы давно знаем, что все эти «голодные» диеты достаточно вредны для организма, да и лишний вес потом все равно возвращается, перспектива потерять в среднем 10 кило за 12 дней, влезть в любимое платье и чувствовать себя королевой, звучит все же очень заманчиво.

Теперь о самой диете:

– можно есть только те продукты, которые будут прописаны в «меню», но есть их можно в неограниченном количестве;

– употреблять не менее 1,5-2 литров воды и пить не слишком крепкий зеленый чай;

– предварительно проконсультировавшись с врачом, употреблять во время диеты какой-нибудь витаминный комплекс, так как сама диета исключает многие необходимые организму вещества;

– повторять такую диету можно не больше одного раза в год.

Меню:

1–3 день – пьете только кефир;

4–6 день – ешьте только отварную курицу (без кожи);

7–9 день – только овощи. Их можно есть в сыром виде, можно тушить или варить. Главное, не использовать никакие приправы и соль (то же самое касается и «куриных» дней);

10-12 день – едим сыры твердых сортов и пьем сухое красное вино (350 г в день). Однако вино должно быть качественным.

Напоминаем, что в течение всей диеты можно и нужно пить обычную негазированную воду и зеленый чай.