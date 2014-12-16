Как мы выбираем, что съесть

В Калифорнийском технологическом институте провели исследование того, какие факторы и в какой последовательности влияют на выбор пищи. Учёные пригласили 28 человек, которые должны были сутки ничего не есть, оценить привлекательность 160 блюд по шкале от -2 до +2, а также сказать, насколько сильно участнику хотелось бы съесть блюдо после окончания эксперимента. После этого блюда, которые участники оценили, им предъявляли попарно, и нужно было щелчком компьютерной мыши отмечать наиболее привлекательное блюдо в каждой паре, пишет Здоровье.

Анализ скоростей и траекторий движения курсора мыши показал, что сначала при выборе продукта люди учитывают его вкус и только через некоторое время (доли секунды или минуты) начинают думать и о ценности еды для здоровья. Поэтому те, кто спешил с выбором, чаще предпочитали вкусные, но неполезные блюда. Поскольку в жизни делать выбор, как правило, нужно за ограниченное время, потребители останавливаются на вкусной еде просто потому, что не успевают оценить её вред или пользу для здоровья.

Кроме того, после основного исследования испытуемые рассказали, что, выбирая в магазине продукты, в первую очередь учитывают не ту характеристику, которая кажется им наиболее важной, а ту, информация о которой более заметна. К примеру, если на упаковке йогурта крупными буквами написаны его состав и калорийность, потребители обращают на них больше внимания, чем если центральное место на упаковке занимает описание вкуса продукта.

Таким образом, наш выбор пищи — это не просто следование предпочтениям. Те, кто чаще покупает "вредную" еду, делают так во многом потому, что не успевают получить достаточно информации о её влиянии на здоровье.