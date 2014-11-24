Стройная фигура - ещё не признак здоровья

Наряду с ростом числа случаев истощения при ожирении, когда организм испытывает нехватку питательных веществ, диетологи отмечают и другую тенденцию – признаки ожирения и диабета у людей с достаточно стройной фигурой, пишет orthodox.od.ua.

По словам специалистов, худые люди не обязательно являются здоровыми, и 1 из 4 худых людей имеет преддиабет и метаболическое ожирение. Метаболическое ожирение при нормальном весе используется для описания человека, вес которого находится в идеальном диапазоне, но при этом он имеет больше жира, чем мышечной массы. Эти люди являются худыми, но не находятся в хорошей форме и имеют вредные привычки. При нормальном весе у человека отмечается большое количество жировой ткани, жировые отложения вокруг внутренних органов и холестериновые бляшки в сосудах. Люди с метаболическим ожирением часто не соблюдают сбалансированное питание, считая, что им не о чем беспокоиться с их фигурой, и редко занимаются физической активностью, из-за чего у них наблюдается отсутствие мышечной массы. Все это, в конечном итоге, повышает риск развития резистентности к инсулину, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Таким образом, здоровье совершенно не определяется внешним видом человека, подытоживают эксперты.