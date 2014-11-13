Три основных признака ослабленной имунной системы

Если защитная система вашего организма не справляется со своими функциями, проявляется это следующим образом:

1. Частые и/или продолжительные простуды.

Даже легкое переохлаждение приводит к затяжному насморку, на губах часто появляется герпес, простуды длятся более 10 дней и вызывают обострение хронических заболеваний? Это явные признаки снижения иммунитета, которые нельзя оставлять без внимания!

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2. Ухудшение общего самочувствия.

Если вы стали быстро уставать, ощущаете постоянную сонливость, вас часто беспокоят головные боли, а настроение чаще всего плохое.

3. Плохое состояние кожи, волос.

Наличие на коже непривычных высыпаний, бледность, синева под глазами, отсутствие здорового румянца, увеличившееся выпадение волос, их ломкость – все это может говорить о том, что организм не справляется с выполнением всех своих функций и нуждается в помощи.