Для сохранения фигуры приём пищи нужно начинать с десерта

Многие диетологи призывают отказаться от сладостей. Но есть и другой вариант. Доктор Джеймс Гардинер считает, что для сохранения фигуры прием пищи всегда нужно начинать с десерта, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Это позволит лучше контролировать аппетит. Известно: сахар - основной источник энергии для мозга. А мозговой белок глюкокиназа отслеживает, сколько сахара поступило в тело. Если сахара мало, мозг заставляет нас обращать внимание на сладкие и крахмалистые продукты. Именно повышенный уровень глюкокиназы с этим связан.

Кстати, после суточного голодания белок становится активнее. Все это показали эксперименты с мышами. Возможно, у сладкоежек просто вырабатывается больше глюкокиназы. Данное открытие может подарить простые и безопасные средства снижения веса. А что касается десерта, съедаемого первым, то здесь все просто: мозг фиксирует, что в тело попал сахар. Вслед за этим весь организм понимает, что больше ему калорий, по сути, не нужно. И человек не переедает.

Если же сладкое съесть где-то в середине обеда, то мозгу потребуется гораздо больше времени на распознавание. Также внутренняя система подсчета калорий позднее заработает. Кстати, можно попробовать заменить пирожные и тортики крахмалистыми продуктами - чипсами, хлебом, пастой, рисом. В них, на самом деле, еще больше глюкозы.