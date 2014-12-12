В Швейцарии приостановили испытания вакцины от лихорадки Эбола

В Швейцарии приостановили клинические тесты вакцины от лихорадки Эбола.

Как передает ВВС Украина, клинические испытания вакцины от лихорадки Эбола были приостановлены после того, как некоторые пациенты пожаловались на боль в руках и ногах.

Больница Женевского университета сообщила, что испытания приостановили неделю назад в порядке предупредительной меры. Ожидается, что их возобновят 5 января.

Речь идет о вакцине, которую разработала компания NewLink и недавно приобрела компания Merck.

Как отмечается, сейчас в мире не существует ни одной лицензированной для использования вакцины от лихорадки Эбола. На сегодняшний день в ряде стран тестируются две вакцины против этой лихорадки.

Как сообщалось, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, количество жертв эпидемии лихорадки Эбола возросло до 6 тыс. 388 человек. Главным очагом распространения лихорадки остается Сьерра-Леоне.