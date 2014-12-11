Число погибших от Эболы достигло 6388 человек - ВОЗ

Число жертв эпидемии лихорадки Эбола возросло до 6388 на 17 942 случая заражения

Как сообщает Газета.ru, такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Главным очагом распространения лихорадки остается Сьерра-Леоне. Читайте такжеРазработчикам вакцин от вируса лихорадки Эбола дали иммунитет против судебных исков В период с 1 по 7 декабря в Сьерра-Леоне зарегистрировано 397 новых случаев заражения.

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