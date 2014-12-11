Ученые выяснили, что шоколад для детей полезен и необходим. Дети совсем не случайно любят сладости. Это их природная потребность, пишет infosmi.net.

И если взрослые будут контролировать данный процесс, то кондитерские изделия пойдут ребенку только на пользу.

Согласно результатам нового научного исследования, итоги которого опубликованы летом этого года в американском журнале Food & Nutrition Research, дети, употребляющие сладости, не имеют склонности к избыточному весу.

Было установлено, что в этом случае ребенок получает более высокий процент энергии и сахара. Но благодаря активному росту организма срабатывает механизм сжигания калорий. Кроме того, ученые предполагают, что у сладкоежек запускается механизм самоорганизации. В итоге организм начинает регулировать баланс калорий.

Кондитерские изделия – это больше, чем просто любимое лакомство детей. Они оказывает важное влияние на развитие ребенка. Общеизвестно, что мозгу человека, особенно в период обучения, необходима глюкоза, которая содержится в сладостях. Поэтому школьникам трудно обойтись без шоколада.

Однако кондитерские изделия влияют не только на организм, но и на формирование характера. Ученые из американского штата Кентукки установили, что потребление шоколада делает ребенка добрее. Объясняется это очень просто. Шоколад способствует выработке серотонина в организме, который называют «гормоном счастья». Он способствует позитивному настроению, заставляет забыть обиды.

Качественные кондитерские изделия не только не навредят здоровью ребенка, но и помогут его выздоровлению. В частности, хорошо известно, что шоколад обладает противокашлевым действием. В его состав входит масло какао, которое и придает данному сладкому продукту подобный эффект. Причем иногда противокашлевое действие шоколада оказывается выше, чем у традиционных лекарственных средств.

Сладости также могут снижать чувствительность к боли. Недавно в Великобритании провели опыт: детей разделили на две группы – одни пили раствор глюкозы, а другие – нет. После всем делали уколы. Дети из первой группы переносили боль легче. Употребление сладостей высвобождает эндорфины, которые снижают чувствительность к боли.