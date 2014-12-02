Продукты, которые приносят ощущение счастья

С наступлением осени, а уж зимы, так и подавно, создавать солнечное настроение приходится самостоятельно. Покупайте только mood food – «продукты счастья». Их много! Голодными не останетесь и у депрессии останется мало шансов на победу, пишет tvoymalysh.com.ua.

Эту систему разработали в пасмурном Лондоне. А они знают толк в том, как разбавлять серость и находить способы украсить жизнь, добавить радости и счастья в... меню, прогоняя депрессию.

Так, медики советуют есть рыбу (скумбрия, форель, тунец) не реже двух раз в неделю, а мясо выбирать нежирное. Летом это важно, а холодный и серый прериод - так и подавно. Рыба должна быть частым гостем на вашем столе.

Прекрасно поднимают настроение морковь, помидоры и красный перец.

А на десерт – фрукты: апельсины, фейхоа, груши и яблоки. Ведь, помимо содержащихся в них бодрящих витаминов, на нервную систему положительно влияет природная цветотерапия.

Хорошо, когда оранжевые цвета поселятся в доме и в качестве декора.

Ешьте и шоколад. Зимой пусть это будет горячий напиток на основе шоколада или просто топленый шоколадный нектар. Серотонина будет много и согреетесь, как следует.

Боитесь за фигуру? Ешьте по чуть-чуть, смакуя каждую ложечку топленого и каждый глоточек горячего шоколада, ощущая горчинку и сладость всеми рецепторами.

Увидите, как настроение будет подниматься с каждым таким осознанным глоточком.