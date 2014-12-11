Британцы стали меньше пить соков «из пакетов»

Успех кампании, направленной на снижение потребления пакетированных фруктовых соков, которую недавно начали британские врачи, обеспечили «магические» слова: сахар, диабет, ожирение. В 2014 году потребление таких соков в стране заметно упало, пишет health-ua.org.

Подавляющее большинство людей считают фруктовые соки чем-то вроде воплощения идеи полезного продукта питания. На протяжении многих лет эту точку зрения разделяли и медики.

И лишь в последние годы отношение к фруктовым сокам (причем не только к разлитым на заводах в пакеты и бутылки, но и к свежевыжатым) стало кардинально меняться.

Выяснилось, что, к огромному сожалению, такие соки это не только «кладезь» витаминов и микроэлементов, но и источник большого количества сахара и калорий.

Так, например, 250 мл яблочного сока содержат 26 г сахара и обладают энергетической ценностью 110 ккал, что даже несколько выше, чем показатели у такого же количества колы.

Между тем, согласно старым, введенным еще в начале минувшего десятилетия рекомендациям британского Минздрава, 1 стакан фруктового сока по полезности приравнивается к 1-й условной порции фруктов.

Однако разъяснительная работа по поводу истинной ценности соков, которую постоянно ведут британские медики, принесла свои плоды.

Эксперты сообщают, что в 2014 году объем продаж фруктовых соков в Соединенном Королевстве стал заметно снижаться впервые за много лет.

Такое снижение составило 5% по реальному объему проданных соков и 3% в денежном выражении.

Опрос потребителей показал: 68% респондентов знают о том, что фруктовые соки содержат много и сахара и считают необходимым размещение дополнительной информации на этот счет на упаковках.