Роль гликогена в регуляции аппетита

Как оказалось, увеличение количества гликогена в печени снижает аппетит, предотвращает ожирение и изменяет состав сигнальных молекул в гипоталамусе.

Образование гликогена, полимера в форме которого глюкоза запасается в печени, нарушено у больных сахарным диабетом. Это является одной из причин гипергликемии. Исследователи создали линию мышей PTG-OE с повышенной выработкой в печени белка, связывающегося с гликогеном (protein targeting to glycogen (PTG)). У таких животных содержание гликогена в печени повышено.

Как оказалось, при диете с высоким содержанием жиров мыши линии PTG-OE уменьшали потребление пищи. В результате у них была ниже масса тела, меньше содержание жировой ткани в организме и ниже уровень лептина по сравнению с контролем. Повышенный уровень белка, связывающегося с гликогеном, и гликогена уменьшал проявления нарушения толерантности к глюкозе и инсулинорезистентности, возникающих при диете с высоким содержанием жиров. У мутантных животных также не развивался стеатогепатоз. В гипоталамусе мышей линии PTG-OE был выше уровень сигнальных молекул, подавляющих аппетит (пропиомеланокортин), а уровень мессенджеров, связанных с повышением аппетита (нейропептид Y), был снижен.

И при обычной диете, и при диете с высоким содержанием жиров по сравнению с контрольными животными у мышей линии PTG-OE после ночного голода было выше содержание гликогена в печени, ниже уровень триацилглицерола в печени и ниже концентрации жирных кислот и бета-гидроксибутирата в сыворотке крови.

Авторы предполагают, что результаты их работы позволят обнаружить мишени для создания новых лекарственных средств в системе регуляции гликогена.

remedium.ru