Нехватка сна разрушает клетки организма

Ученые из Медицинского колледжа Висконсина выяснили: недосыпание приводит к повреждению клеток. Особенно страдают печень, легкие и тонкий кишечник. К счастью, если сон нормализуется, клетки восстанавливаются, рассказывает со meddaily.ru ссылкой на Business Standard.

Ранее исследователи выяснили, что нарушения сна приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Оказывается, причиной такой связи является повреждение клеток. Благодаря способности ДНК к репарации (восстановлению), возникающие повреждения обратимы.

Еще одно недавнее исследование показало: тех, кто поздно ложится спать, чаще преследуют негативные мысли. Люди, которые меньше спят и позже ложатся, более склонны беспокоиться, размышлять и зацикливаться на чем-то. Негативное мышление свойственно и тем, кто относит себя к "совам". Так, соблюдение режима сна - залог крепкого физического и психического здоровья.