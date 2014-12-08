Пять советов для здорового сна

В современном мире очень многие жалуются на хроническое недосыпание или на бессонницу. В этой статье мы расскажем вам секреты крепкого и здорового сна, пишет toneto.net.

Итак, если вы хотите высыпаться, а утром чувствовать себе свежей и отдохнувшей, вам необходимо выполнять следующие рекомендации:

1. Не ешьте перед сном

Последний ваш прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна. Вечером вообще не стоит перегружать свой желудок тяжелой едой. Лучше, если вы съедите на ужин овощи, фрукты или кисломолочные продукты.

2. Ложитесь спать пораньше

Если вы хотите выспаться и получить максимальную пользу от сна, ложитесь спать не позднее, чем в 22-23 часа. Это самое полезное время для сна и отдых организма. Именно в это время 1 час сна приравнивается к двум. Самый лучший и полезный сон с 22 часов и до 5 часов. Все, что вы хотели доделать вечером, делайте с утра, встав пораньше.

3. Не пейте алкоголь

Некоторые любят выпить перед сном алкоголь. Он действительно помогает быстрее уснуть, вот только сон это будет не здоровый, утром вы точно проснетесь разбитые и уставшие, а скорее всего, проснетесь посреди ночи с головной болью и плохим настроением.

4. Свежий воздух

Мы часто не можем уснуть, потому что в комнате душно и жарко. Впрочем, в комнате может быть холодно, но не быть свежего воздуха. Идеальная температура для крепкого сна 18-20 градусов. Обязательно за час до сна проветривайте вашу спальню. Можно оставить открытой форточку или приоткрыть балкон на всю ночь. Лучше спать под теплым одеялом и дышать свежим воздухом, чем спать раскрытым, но в жаркой комнате.

5. Ванна перед сном

Расслабиться и подготовиться ко сну поможет теплая ванна, можно с добавлением эфирных масел, например, лаванды или масла сандалового дерева. После ванны сделайте себе самомассаж с расслабляющим кремом.