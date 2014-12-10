Авокадо помогает контролировать аппетит

Всего несколько ломтиков авокадо значительно снижают желание съесть что-нибудь в ближайшее время. Ученые из Университета Лома Линда провели исследование, в котором приняли участие взрослые с избыточным весом. Первая группа добровольцев ела завтрак без авокадо, вторая - с авокадо, а третья - с дополнительной порцией авокадо, пишет meddaily.ru со ссылкой на Fruitnet.

После исследователи измерили у участников уровни глюкозы и инсулина. Также они следили за тем, просыпался ли у людей аппетит. У участников, к порции которых была добавлена половина свежего авокадо, желание съесть что-нибудь в течение следующих трех часов было ниже на 40%, а в течение пяти часов - на 28%. Добровольцы также чувствовали себя на 26% более сытыми во второй половине дня после завтрака с авокадо.

Добавление авокадо увеличивало количество калорий и углеводов в рационе участников. При этом уровень сахара в их крови не повышался, чего нельзя было сказать о тех, кто ел порцию без авокадо. Это навело ученых на мысль, что авокадо, возможно, помогает контролировать уровень сахара.

Еще одно исследование, проведенное ранее, показало: люди, которые регулярно едят авокадо, по сравнению с теми, кто авокадо не ест, весят в среднем на 3,4 килограмма меньше, а их талии на 4 сантиметра тоньше. Авокадо богаты полезными мононенасыщенными жирами. К тому же, у них низкий гликемический индекс, показывающий, насколько быстро после потребления продукта повышается уровень сахара в крови. Все это помогает дольше чувствовать себя сытым. Кроме того, половина авокадо содержит 25% от суточной нормы потребления клетчатки.