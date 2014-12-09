В этом году в центре масштабных конфликтов оказались 15 млн детей - ЮНИСЕФ

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН сообщении ЮНИСЕФ.

Как отмечается в сообщении, многим конфликтам мировое сообщество уже не уделяет должного внимания.

“Этот год опустошил жизнь миллионов детей, - заявил исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк. - Детей убивали во время уроков в школе или во время сна. Детей делали сиротами, похищали, вербовали, подвергали пыткам и сексуальному насилию, даже продавали в рабство. Впервые на протяжении последних лет такое большое количество детей подверглись такой неописуемой жестокости из-за конфликтов”.

ЮНИСЕФ сообщает, что около 15 млн детей пострадали от вооруженных конфликтов в Центрально-Африканской Республике, Южном Судане, Палестине, Сирии и в Украине, включительно с беженцами и внутренне перемещенными детьми.

Во всем мире более 230 млн детей проживают на территориях, охваченных вооруженными конфликтами.

В этом году сотни детей стали жертвами похищения во время учебы в школах или по пути на занятия. Десятки тысяч были вовлечены в вооруженные группировки. Произошло много нападений на учебные и медицинские учреждения, школы все чаще используются боевиками в военных целях.

В Центрально-Африканской Республике 2,3 млн детей оказались под влиянием вооруженного конфликта. На протяжении года до 10 тыс. детей завербовали в группы боевики. Более 430 несовершеннолетних были убиты, что в три раза больше, чем в 2013 году.

В Секторе Газа 54 тыс. детей остались бездомными в результате 50-дневного конфликта летом. Погибли 538 детей и, по меньшей мере, 3 тыс. 370 получили ранения.

В Сирии более 7,3 млн детей пострадали от вооруженного конфликта. Среди них 1,7 млн детей-беженцев. ООН подтвердила 35 фактов нападений на школы с начала года до сентября, в результате чего погибли 105 детей и около 300 были ранены.

В Ираке 2,7 млн. детей попали под влияние вооруженного конфликта. Существуют данные относительно того, что 700 из них было искалечены, убиты или казнены.

В Южном Судане количество детей, страдающих от голода, оценивается в 235 тыс. В стране почти 750 тыс. детей являются внутренне перемещенными, 320 тыс. живут в статусе беженцев. Согласно проверенным данным ООН, в 2014 году произошло, по меньшей мере, 600 случаев убийства детей и 200 случаев нанесения физического вреда. Приблизительно 12 тыс. детей вовлечены в боевые действия на сегодняшний день.

В Украине зарегистрировано более 130 тыс. внутренне перемещенных детей по состоянию на начало декабря. В Донецкой области на территориях, пораженных конфликтом, работают лишь 147 из 1123 средних общеобразовательных школ.

Большое количество чрезвычайных ситуаций в 2014 году привело к тому, что многие из них оказывались вне поля зрения или быстро исчезали из поля зрения. В этом году появились новые опасные угрозы здоровью и благосостоянию детей в мире. Наиболее серьезной из них стала вспышка эпидемии вируса Эбола в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, который оставил тысячи детей без родителей и 5 млн - без доступа к учебе.

В Украине ЮНИСЕФ вместе с государственными службами и неправительственными организациями продолжает предоставлять семьям, пострадавших от конфликта, гуманитарную помощь, в частности, предметы гигиены, питьевую воду, а также учебные наборы и психо-социальные услуги, проводит информационные кампании относительно опасности мин и важности грудного вскармливания в условиях чрезвычайных ситуаций.

“Грустная ирония заключается в том, что в 25-ю годовщину Конвенции ООН о правах ребенка мы отмечаем значительное улучшение состояния детей в мире, в то время, как права стольких миллионов детей продолжают грубо нарушаться, - сказал Лейк. - Насилие и травматический опыт, кроме того, что наносит вред конкретному ребенку, имеет даже большее негативное последствие - подрывает само общество. Мир может и должен стать лучшим местом для каждого ребенка в 2015 году. Каждый ребенок, который растет в безопасности, сильным, здоровым и образованным, может впоследствии сделать значительный вклад в свое будущее и будущее семьи, общества, нации, а также в наше общее будущее”.

*** Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) работает над улучшением жизни детей и семей на всей территории Украины с 1997 года. Фонд работает в более 190 странах ради защиты и поддержки детей с момента рождения и до начала взрослой жизни. Программы фонда финансируются из добровольных взносов физических лиц, компаний, заведений и правительств.