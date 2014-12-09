Упрощена пересадка стволовых клеток онкологическим больным

Данные о работе представили на 56-й ежегодной встрече Американского общества гематологов. Все 4 пациента, которые получили трансплантат 10-27 месяцев назад, сейчас живы и не нуждаются в постоянных переливаниях крови. Все они были больны врождённым дискератозом — заболеванием, при котором клетки костного мозга уже малочисленны и ослаблены. Поэтому медики задались вопросом, нужно ли проводить таким пациентам химиотерапию, направленную на уничтожение собственных клеток красного костного мозга.

Правда, без иммуносупрессоров всё же не удалось обойтись. Однако использование только их — заметно меньший стресс для организма, чем обычный режим терапии при трансплантации, в который входит также цитотоксическая химиотерапия и лучевая терапия. К тому же, новый способ трансплантации применим для тех больных дискератозом, которые по каким-то причинам могут не выдержать обычную терапию при пересадке гемопоэтических стволовых клеток.

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