Цвет чашки влияет на вкус кофе

Испытания, направленные на то, чтобы выяснить, как цвет посуды влияет на вкус пищи, проводились и раньше, но тогда объектом внимания ученых стал клубничный мусс. Людям, которые добровольно согласились принять участие в исследовании, предлагали попробовать одинаковый клубничный мусс красного цвета, но приносили его в двух емкостях: белой и черной. В первом случае большинство участников испытания отметили, что мусс был намного слаще и ароматнее, нежели тот, который они пробовали с черной емкости, пишет scienceblog.ru.

На этот раз исследователей заинтересовал вкус кофе. Как оказалось, в этом случае вкус напитка тоже зависит от цвета посуды. Но в этот раз опыты с добровольцами не проводились. Ученые просто решили побеседовать с работником кафетерия, который каждый день общается с людьми и знает все нюансы этого дела. Он им рассказал, что в стеклянной чашке кофе кажется менее горьким, нежели в белой керамической. Исследователи объясняют это тем, что в белой чашке создается сильный контраст, за счет чего кофе имеет более насыщенный коричневый цвет. А чем темнее кофе, тем он кажется людям более горьким. В стеклянной чашке такого эффекта добиться невозможно. Это уже давно поняли производители различных товаров, поэтому эффект создания контраста используют для того, чтобы представить свою продукцию в наиболее выгодном цвете.

Кроме этого, исследователи установили, что в прозрачной чашке кофе кажется более сладким. Причем даже цвет ручки играет огромную роль и влияет на восприятие напитка, а вот форма чашек абсолютно никакого эффекта не производит.