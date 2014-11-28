Кофе защитит от старческого маразма

Для миллионов людей крепкий кофе - идеальное начало дня.

Но сегодня, новые исследования показывают, что кофе также может защитить от деменции, передает lenta-ua.net со ссылкой на dailymail.

3-5 чашек в день может сократить риск развития болезни Альцгеймера до 20 процентов, сказали ученые.

Питание может играть важную роль в сохранении памяти и мыслительных навыков, особенно в фазе болезни Альцгеймера.

Это говорится в докладе, опубликованном Институтом научной информации по кофе.

Тем не менее, эксперты говорят, что достоверно верить этому не стоит, ведь никаких клинических испытаний не проводилось.

Новый доклад представляет новое исследование, объясняющее, как диета может влиять на развитие болезни.

Средиземноморская диета, состоящая из рыбы, свежих фруктов и овощей, оливкового масла и красного вина, была связана со снижением риска развития болезни Альцгеймера.

Исследования показывают, что соединения, называемые полифенолы отвечают за этот защитный эффект; эти соединения также найдены в больших количествах в кофе.

Другие исследования, приведенные в докладе доказывают, что умеренное регулярное потребление кофе связано с уменьшением риска развития болезни Альцгеймера.

Д-р Ива Холмерова, сказала: «Выводы, представленные в настоящем отчете, являются весьма обнадеживающими.

Кофе очень популярный напиток, который любят миллионы людей во всем мире, и я рада знать, что умеренное, регулярное потребление может иметь положительное влияние на болезнь Альцгеймера".

"Кофеин помогает предотвратить образование амилоидных бляшек и связок в головном мозге - это два признака болезни Альцгеймера", сказал она.

В дополнение к этому, кофеин и полифенолы снижают воспаление и уменьшают износ клеток головного мозга - особенно в гиппокампе и коре, области мозга, участвующего в памяти.