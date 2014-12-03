Глава Департамента здравоохранения Великобритании Дункан Селби считает алкоголь тихим убийцей. По его словам, один бокал вина так же вреден, как и три стопки водки, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Например, в Британии с 70-х гг. уровень заболеваний, связанных с распитием спиртного, подскочил на 500%. Это третья причина смерти среди людей работоспособного возраста. В частности, только в Британии и Финляндии среди европейских стран отмечается рост числа больных с болезнями печени.

Не секрет, что многие люди считают допустимым выпить по бокалу вина в конце рабочего дня. Но мало кто из них отдает себе отчет в том, сколько он реально выпивает. Это комплексная проблема. Частично она связана с тем, что за последнее время средний размер бокала для вина сильно увеличился.

Между тем, ученые, напротив, призывают к умеренному потреблению вина. По их мнению, данный напиток полезен для сосудов и сердца. В частности, вино повышает уровень "хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), умеренное потребление вина - это 0,2 литра для женщин и 0,3 литра для мужчин не более пяти раз в неделю.