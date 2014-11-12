Объяснен механизм развития системного воспаления у больных алкоголизмом

Уровень воспаления коррелировал с тягой к приему алкоголя у больных, проходящих детоксикацию.

Острый процесс воспаления представляет собой естественный защитный ответ организма. Хроническое воспаление связывают с развитием многих заболеваний. В более ранних работах было выяснено, что этот процесс имеет значение в развитие психиатрических расстройств, в частности депрессий и алкогольной зависимости. Механизм активации провоспалительных сигнальных путей при алкоголизме был неизвестен.

В исследование были включены 63 человека с алкогольной зависимостью, активно употребляющих алкоголь. У участников не должно было быть признаков цирроза печени. Анализы и тестирование проводились в начале (на второй день) и в конце (на восемнадцатый день) алкогольной детоксикации. Группу контроля составили 14 здоровых добровольца. Активация внутриклеточных провоспалительных сигнальных путей и уровень бактериемии оценивалась при помощи количественной ПЦР, вестерн-блота, и тестов связывания ДНК. Активация toll-подобных рецепторов изучалась при помощи клеточных культур.

При первой оценке в начале периода абстиненции и детоксикации оказалось, что у зависимых людей уровень воспаления коррелировал с количеством употребляемого алкоголя и тягой к нему. После детоксикации у некоторых больных активация некоторых из сигнальных путей уменьшилась или не отличалась от группы контроля. По результатам исследования авторы связывают данный феномен с тем, что при активном употреблении алкоголя нарушается кишечный барьер и большее количество микроорганизмов попадает в кровь, вызывая воспалительный ответ.

Можно предположить, что восстановление кишечного барьера у больных алкоголизмом будет способствовать уменьшению системного воспаления и облегчению состояния пациентов.

remedium.ru